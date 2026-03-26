A casi dos décadas del estreno de “Patito Feo”, la exitosa teleserie argentina, las protagonistas de la historia, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, regresan a los escenarios con la gira “Amigas del Corazón World Tour”, que tendrá una parada en Lima el próximo 12 de mayo en Costa 21.
Las actrices, que dejaron la adolescencia en el camino y hoy son dos mujeres que saben lo que quieren, afirman que esta vuelta a las presentaciones trasciende el más puro reencuentro profesional. La intención de ambas es crear una propuesta artística renovada que vaya más allá del éxito nostálgico de su pasado en la serie.
¿Estuvieron conscientes del éxito que tenía la serie cuando se estaba grabando?
Laura: El fenómeno para mí es algo que no se puede predecir, sucede. Yo creo que cuando las áreas, hablando de lo artístico, tienen muy bien puesto un norte las cosas funcionan. Nosotras éramos niñas, casi adolescentes y respondíamos a la exigencia de todo un equipo que trabajaba mirando a un mismo lugar. Lo que sucedió con la serie lo fuimos asimilando poco a poco.
Siempre será bueno apostar por un proyecto sin esa expectativa de que será un éxito.
Brenda: Yo creo que las expectativas, por lo general, a veces desdibujan el disfrute y el desempeño. Cuando uno hace un trabajo honesto eso siempre genera buenos resultados y traspasa la pantalla. Hoy puede volver a suceder un fenómeno como el de Patito Feo, pueden volver a hacerlo otras generaciones, pero con un resultado distinto. Nosotras hicimos un buen trabajo junto a un montón de gente, sin la expectativa de estar 20 años después en este proyecto que es otra historia, las mismas canciones, pero con otro guion.
Hace algunos años las convocaron para un musical inspirado en Patito Feo y no aceptaron.
Laura: Esa es otra historia. Crecimos, no nos íbamos a sentir cómodas, por eso dijimos, bueno, ya que no podemos interpretar a niñas de colegio porque ya estamos grandes, es una gran oportunidad para hacer una fiesta de diversión sana, llena de música, diversión, brillo y colores. Queríamos contar parte de nuestra filosofía en una historia nueva, muy visual, y con una puesta en escena potente. Además, creo que desde mi punto de vista, sería aburrido volver a ver el mismo proyecto con nosotras.
Brenda: Esta vez nosotras estamos detrás del guion, de lo artístico, toda la decisión está en nuestras manos. Después de años de conocer al público de Patito Feo, conocemos bien cómo se sienten, qué emociones tienen, y eso fue a medida que fuimos creciendo con el público. Con eso, armamos un nuevo hilo conductor, que obviamente tiene agrupadas las canciones de la serie que nosotras cantamos tal cual, con banda para que todavía suene mejor.
¿Cómo han logrado mantener la amistad después de tantos años?
Brenda: Cuando nos conocimos, Laura tenía 12 años, yo 15, y aunque no pareciera, ella era más chiquita que yo. Siempre fuimos muy respetuosas y profesionales en lo que estábamos haciendo, cada una estaba puesta para su misión y eso se logró conservar inconscientemente, para que hoy podamos estar haciendo este nuevo guion que está inspirado en lo que nosotras sentimos.
Laura: Nosotras vivimos una etapa de trabajo muy intenso, de compartir giras, grabaciones, pasaron los años y siento que siempre hubo algo que nos unirá de por vida. Sabemos muy bien lo que apreciamos la una de la otra, estamos destinadas a estar hoy acá y agradezco poder con todos estos elementos que recolectamos desde nuestra individualidad, unirlos en el escenario.
¿Fueron de esas actrices precoces que luego se lamentan de que no disfrutaron su infancia?
Laura: Desde mi caso personal, crecí mucho con eso en la cabeza. ‘Ay, pobre Laurita, seguramente como está trabajando no puede ver a sus amigos’. Muchos años de mi vida viví con ese pensamiento en la cabeza, te juro, de ay, pobre de mí y me he enojado. Y hoy en día que sané muchas cosas, me doy cuenta de que a veces uno se influye mucho por lo que dice el resto de uno, lo que considera el otro como uno debe estar viviendo su vida. Creo que Bren está de acuerdo conmigo que nuestro pasado fue espectacular, que la pasamos bárbaro, que nos pasaron cosas diferentes a cada persona. Vivimos a nuestra manera como pudimos, fue una gran vida y lo está siendo ahora también.