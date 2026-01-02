Pati Lorena, reconocida exproductora de Gisela Valcárcel, utilizó su cuenta personal de TikTok para revelar que Laura Huarcayo estaría próxima a retornar a la televisión peruana después de una década alejada de las pantallas. Según afirmó, la exmodelo asumiría la conducción del programa “Mande quién mande” de América Televisión, ocupando el espacio que dejó la presentadora María Pía Copello.

La exproductora, señaló que Huarcayo no trabajaría sola en el magazine, sino que compartiría la conducción con Erick Elera y el personaje de “La Carlota”, interpretado por el actor cómico Carlos Vílchez. Este último ya formaba parte del elenco del programa junto a Copello y Mario Hart antes de la salida de la exanimadora infantil.

Aunque inicialmente circularon especulaciones sobre que Rebeca Escribens sería la encargada de liderar el espacio televisivo, Lorena descartó esta versión con su anuncio.

Trayectoria

Laura Huarcayo cuenta con una amplia trayectoria en la conducción de programas de entretenimiento, destacando su participación en espacios como Lima Limón y Bienvenida la tarde. Su paso por Habacilar como modelo la convirtió en una figura icónica de la televisión nacional.

Como se recuerda, Huarcayo y “La Carlota” ya han trabajado juntos anteriormente, logrando una química que fue bien recibida por la audiencia. La popular dupla demostró química en más de un programa de entretenimiento, especialmente en el reality Bienvenida la tarde, donde su conducción fue celebrada por los televidentes .

De confirmarse esta información, América Televisión apostaría por una fórmula que ya ha probado ser exitosa en el pasado, reuniendo nuevamente a dos figuras que lograron posicionarse conjuntamente en el gusto del público