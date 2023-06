Laura Huarcayo se reencontró con La Carlota en una entrevista para el canal de Youtube de Carlos Vílchez. Durante la conversación, mientras ambas figuras recordaban cómo fue su trabajo juntos, Eric Varías los sorprendió.

Sin embargo, aprovecharon para revelar qué pasó y por qué no renovaron ‘Bienvenida la tarde’.

La exconductora de TV explicó anteriormente que decidió no continuar con el programa porque quería pasar más tiempo con su hija. “ Yo estaba emocionada por ponerme mi buzo. No me arrepiento porque mi hija comenzó a tener más autoestima ”, añadió.

En ese sentido, Carlos Vīlchez también decidió renunciar porque vio que Latina no estaba interesada en impulsar el programa.

“ Yo dije ‘muchas gracias’ en setiembre, me di cuenta que ya no querían hacer nada con el programa, ya estabab aburridos, nos querīan chotear ”, expresó.

Huarcayo añadió que la nueva gerencia. “ Compran el canal otra empresa y manejan otros contenidos ”, agregó la rubia.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)