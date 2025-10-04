La cantante Laura Pausini confirmó su regreso a Lima con un concierto programado para el 18 de abril del 2026 en el Arena 1, en el marco de su Yo Canto World Tour. La gira comenzará en marzo en España y se extenderá por Europa, América Latina y Estados Unidos.

Con más de 75 millones de discos vendidos, seis mil millones de reproducciones digitales y tres décadas de trayectoria, Pausini ha consolidado su lugar como una de las artistas más influyentes del pop mundial. Este 23 de octubre será reconocida con el “Premio Billboard Icono” durante la ceremonia de los Premios Billboard en Miami.

Entre sus recientes logros destacan su ingreso a la lista Billboard Hot 100 con el tema Se fue junto a Rauw Alejandro, su reconocimiento como “Persona del Año” por la Academia Latina de la Grabación y el lanzamiento de Mi historia entre tus dedos, primer adelanto de su próximo álbum Yo Canto 2.

La venta de entradas se abrirá este lunes 6 de octubre a las 11:00 a. m. con una preventa exclusiva para el club de fans. Posteriormente, los días 7 y 8 de octubre, se habilitará la preventa con tarjetas BBVA, mientras que desde el 9 de octubre continuará la venta general a través de la plataforma Joinnus.