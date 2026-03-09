La modelo y conductora Laura Spoya protagonizará una reveladora consulta sobre su salud en el programa de estreno de “Doctores de Guardia”, el nuevo espacio de GV Producciones que llega desde este lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. por Panamericana Televisión.

En esta primera edición, Spoya se sentará en el consultorio del médico Sebastián Arrieta para hablar con total sinceridad sobre su bienestar y abrir una conversación honesta sobre la importancia de atender la salud física y emocional.

“Doctores de Guardia” reúne a un equipo de especialistas encabezado por Arrieta, acompañado por la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro, quienes abordarán diversos temas médicos desde diferentes enfoques, con información clara y cercana para el público.

Con público en estudio y participación directa de la audiencia, el programa busca convertirse en un punto de encuentro entre médicos y ciudadanos, donde las dudas reales encuentren respuestas explicadas en un lenguaje sencillo y accesible.