La conductora y exMiss Perú Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito de Surco, en Lima.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. de este jueves 12 de febrero, cuando la también influencer se desplazaba por la avenida El Polo y terminó impactando su camioneta contra una pared, en el cruce con la avenida La Encalada.

Vehículo quedó seriamente afectado

De acuerdo con el reporte de los bomberos, la unidad sufrió daños considerables tras el fuerte impacto, lo que obligó la intervención inmediata del personal de auxilio.

Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde viene siendo evaluada por especialistas para descartar lesiones de gravedad y permanecer en observación médica como medida preventiva.

Permanece bajo observación

Según información difundida por Exitosa Noticias, la familia de la conductora acudió al centro de salud para conocer su estado. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles oficiales sobre su condición.

Laura Spoya es una de las figuras televisivas más activas en plataformas digitales y actualmente conduce el programa digital La Manada, junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe.