Laura Spoya fue consultada por “Amor y Fuego” sobre la ruptura definitiva con su esposo Brian Fullar.

La exreina de belleza afirmó que está en un momento de crecimiento personal y profesional.

“ Yo estoy ahorita en una etapa de full crecimiento profesional, de manera personal también, así que lo que venga será bien recibido y nada, dándolo todo siempre ”, manifestó Spoya.

Asimismo, la también conductora de televisión resaltó que está priorizando su bienestar.

“ Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, estoy ya fluyendo para mi bienestar y para lo que creo que es correcto ”, expresó.

Además, Spoya asegura que tendrá una relación respetuosa con el empresario mexicano por el bienestar de sus hijas.

“ Yo siempre me voy a querer llevar bien con una persona con la cual he compartido muchos años, que me ha dado momentos de su vida, jamás en la vida voy a desear algo negativo, ni mucho menos hablar mal de él, nunca ”, sostuvo.