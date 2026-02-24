Tras el fuerte accidente automovilístico que sufrió hace algunos días, Laura Spoya recibió en su vivienda la visita de Mario Irivarren, Gerardo Pe y el equipo de La Manada, quienes acudieron para conocer cómo viene evolucionando luego de que perdiera el control de su vehículo y se empotrara contra un muro de concreto.

Al abrir la puerta, la modelo no pudo contener las lágrimas y se mostró visiblemente conmovida. “ Me siento feliz de verlos, los he extrañado ”, expresó mientras se secaba las lágrimas.

Durante la visita, Spoya también presentó a sus amigos su nueva unidad móvil, el llamado ‘Lauramóvil’, que utilizará para desplazarse mientras continúa con su proceso de recuperación. “Me explicaron cómo funciona pero estaba muy dopada, no sé cómo se usa, todavía no he salido de mi casa”, expresó.

Asimismo, la modelo mostró la plancha de metal que lleva en el tórax y que le permite mantenerse estable al caminar tras la operación. “ He bajado cinco kilos. Tanto que me quejaba de haber engordado, ya no me volveré a quejar ”, expresó.

Spoya también enseñó los parches que utiliza para aliviar el dolor en la espalda y contó que viene tomando medicación para sobrellevar las molestias; sin embargo, precisó que cuando el dolor se intensifica debe recurrir a inyecciones.

“ Tengo que tomar bastantes cosas... Es una vértebra que se rompió en pedacitos, se pulverizó, el dolor de una vértebra y encima de seis clavos y una vara de titanio metida en mi cuerpo debe doler bastante ”, sostuvo la conductora.

Por otro lado, Laura Spoya presentó a la asistente que la apoya con las tareas del hogar, así como a Tefi, a quien describió como su principal soporte emocional. “Ella se dedica a echarse conmigo en mi cama a hacer absolutamente nada”, señaló.