Los enfrentamientos en redes sociales entre Leonard León y Karla Tarazona aún continúan y, hace unos días, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra la conductora de TV. Además, León mandó a “acabar la secundaria” a su expareja y madre de sus dos hijos.

“¿por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”.

SIGUEN LAS BURLAS

En una entrevista con el diario El Popular, Leonard León hizo caso omiso a las críticas y arremetió contra Karla Tarazona volviéndole a recordar que no había terminado de estudiar.

“Está a tiempo porque ya se van a acabar las matrículas para poder acabar sus estudios en marzo, así que de una vez matricúlate para que puedas acabar tus estudios académicos”, contó.

“En primer lugar, ese mensaje ha sido directamente hacia ella, yo no me he referido a ninguna otra persona porque conozco a personas que no tienen estudios totalmente terminados, pero son muy buenas personas de corazón. Este mensaje es hacia ella. ¿Por qué no podría decir algo en contra de ella después de tantas cosas que ella me ha dicho durante todos estos años?”, dijo.

El cantante también restó importancia a las denuncias de su expareja porque son “mediáticas” más no penales.

