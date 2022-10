Ahora le toca a ella. Leslie Shaw le respondió al papá de Mario Hart por llamarla conchuda y por asegurar que su carrera despegó gracias a que mantuvo una relación con el exchico reality.

“Mi carrera está en ascenso desde que empecé, a los 16 años tenía mi primer álbum, a los 17 mis videoclips estaban en MTV y a los 19 participé en Viña del Mar, siento que desde ahí empezó mi despegue. Si tuviera que agradecerle a algún artista por apoyarme sería a Mau y Ricky con ‘La Faldita’, a Thalía, Gente de Zona, Abraham Mateo”, expresó Leslie para Trome.

Luego continuó con: “me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’”.

Leslie Shaw lució emocionada tras confirmar que se comprometió con su novio 13 años menor que ella

Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que se comprometió con El Prefe, joven reguetonero cubano con quien mantiene una relación desde hace más de un año.

A través de sus stories de Instagram, la cantante de 33 años compartió fotografías inéditas que muestran como fue su pedida de mano y el romántico mensaje que le dedicó su prometido, 13 años menor que ella.

“Dijo que sí, te amo mucho, hay boda. Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, escribió El Prefe junto a una publicación en la que muestra a Leslie Shaw, notablemente emocionada, luciendo su anillo de compromiso.

Leslie Shaw anunció que se comprometió con su novio 13 años menor que ella. (Foto: Captura de IG)

