Leslie Shaw: “Quisiera ser algún día como Thalía” (VIDEO)

La cantante peruana Leslie Shaw expresó su admiración hacia la artista mexicana Thalía con quien grabó ‘Estoy soltera', su nuevo éxito mundial, y espera imitarla en su carrera profesional.

“Ella es una mujer inspiradora para mí, es una latina, exitosa y yo quisiera algún día ser como ella”, dijo en diálogo con Latina la representante nacional más exitosa en el género urbano.

Leslie Shaw dijo estar más que feliz porque su videoclip en YouTube ha superado las cinco millones de reproducciones y es tendencia mundial en esta pandemia.

“Es una locura, he trabajado muchísimo con mi equipo, con la disquera para poder sacar este EP, cinco canciones nuevas que han salido, entre ellas ‘Faldita', ‘Bombón', ‘Estoy soltera’ y otras”, expresó la cantante en el mencionado medio.

Según Shaw, su tema es para empoderar a las mujeres y para que sepan que no tienen que depende absolutamente de ninguna persona para ser felices.

“Tengo tantas seguidoras mujeres que me envían videos bailando ‘Faldita', ‘Bombón', me encanta empoderar a la mujer fuerte, independiente y soñadora. ‘Estoy soltera’ es para divertirnos, compartir con nuestras amigas, estar orgullosas de no depender de ningún hombre y hacer lo que queramos”, indicó.

