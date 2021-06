Tras haber denunciado que su community manager le robó 39 mil dólares de forma sistemática de su Onlyfans, la cantante Leslie Shaw anunció su regreso a la plataforma de contenido para adultos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “La Faldita” publicó una fotografía suya junto al siguiente mensaje: “Volví a Onlyfans. Link en bio”. De esta manera, la cantante dio por superado el problema en el que se vio envuelta en la última semana.

Como se recuerda, Leslie Shaw emitió un comunicado hace algunos días advirtiendo que había sido estafada por una persona de su confianza, quien tendría en su poder contenido íntimo de la cantante.

En su comunicado, también publicado en sus redes sociales, la cantante peruana confesó sentirse traicionada por lo sucedido y responsabilizó a su antiga community manager si su contenido personal es difundido en redes sociales.

“Me duele mucho esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando. A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y las malas”, manifestó en su carta la cantante.

“Sí estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra. Yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno y protegerme”, añadió.

