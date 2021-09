La modelo Lesly Reyna anunció hace algunos días que se casará con su pareja, un chileno de nombre Aleck, quien es un hombre transexual. Hoy, en una entrevista para Amor y Fuego, la exazafata de El último pasajero, contó que jamás se sintió tan contenta en una relación.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, comentó la modelo.

Pide respeto en su relación

Durante la entrevista, Lesly Reya pidió respeto para su pareja y para su relación, pues ella se siente muy feliz de compartir su vida con su actual pareja

“Si no compartes, ¿respeta, no? Creo que el respeto va de la mano, como nosotros respetamos, también pedimos que respeten”, explicó.

Cabe mencionar que la modelo explicó que Alec es un hombre transexual que realizó su transición en el último año: “Se vestía igual, era igualita, igualito, pero todavía no se había cambiado el género. La trataban de Natalie, su exnombre”.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE