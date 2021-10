La modelo Lesly Reyna anunció hace algunos días que se casará con su pareja, un chileno de nombre Aleck, quien es un hombre transexual. Hoy, en una entrevista para Amor y Fuego, la exazafata de El último pasajero, contó que el matrimonio civil se hará en Lima.

“Aleck tiene todos los papeles para casarse en Perú, los míos también ya están listos. Lo bueno de Chile es que tienen leyes que apoyan a la identidad de género... él es hombre aquí y en la China. Estamos muy contentos”, dijo la ex Miss Perú.

LIMA SEDE DE SU MATRIMONIO

Lesly Reyna aseguró que pueden casarse donde quieran y afirmó que la boda será, al parecer, la próxima semana aquí en Lima.

“Es una noticia muy linda y me gustaría invitar a Gigi y a Rodrigo para que sean parte de esto y que si quieren sean mis testigos”, expresó.

La modelo, muy apenada, comentó que en su boda no contará con la presencia de sus padres, pues su mamá está de viaje y su papá no acepta su relación.

“Mi mamá no está en Perú y mi papá recién se acaba de enterar de nuestra relación y ha sido feo porque mi papá no lo acepta, no lo entiende, entonces va ser algo más de Aleck y yo que con la familia, porque su papá también falleció hace poco. Va ser acá en Lima con los amigos que uno elige como familia”, aseguró.