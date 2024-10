Leysi Suárez ha sido denunciada por agredir a la actual pareja de su ex, Jaime La Torre, en un centro comercial de Jesús María.

De acuerdo con el parte policial difundido por el programa de Magaly Medina, el hecho ocurrió el 28 de octubre a las 11:40 de la mañana.

El documento señala que la exbailarina agredió a Karen Magaly Bustamante Navarro de 36 años, quien sería la mujer que se metió en su relación con su exesposo, según ‘Magaly TV: La Firme’.

“ Estaba en su carro sentada al lado del copiloto, estaba estacioado en la puerta del centro comercial de Gregorio Escobedo, con la puerta del condutor abierta. Se acerca una persona, ingresa por el lado de conductor y se sienta y la agrede, le arañó el brazo derecho y le jaló el cabello ”, se lee en el parte policial.

Denuncia contra Leysi Suárez

Leysi Suárez anunció su separación de Jaime La Torre tras infidelidad

Leysi Suárez le puso fin a su romance con Jaime La Torre, luego que se emitiera un ampay en el programa de Magaly Medina, donde se ve al empresario pasando la noche en la casa de otra mujer.

En ese sentido, la popular bailarina utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado oficial dando por culminado su romance debido a la traición que sufrió por parte del padre de su menor hija.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y mi familia”, escribió la exvedette mediante su cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, Leysi aprovechó la oportunidad para también dejarle un reflexivo mensaje a las mujeres que se sientan identificadas con su caso.

“Y recuerden que las mujeres pueden con todo y más. Seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio, mi sello siempre ha sido trabajar y no dejaré de hacerlo, así no me encuentre en un buen momento emocional”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR