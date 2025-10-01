La música romántica tendrá doble cita en octubre. La reconocida cantante chilena Myriam Hernández anunció una nueva fecha en Lima, programada para el 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, luego de agotar las entradas para su concierto del 23 de octubre en el marco de su gira internacional “Tauro World Tour”.

Un detalle que distingue esta segunda presentación es la participación de Lita Pezo, artista peruana que abrirá el espectáculo. Con una trayectoria en crecimiento, Pezo se ha consolidado como una de las voces femeninas más versátiles de la escena local. Su carrera despegó a los 14 años al ganar Yo Soy Kids Perú (2014) y alcanzó mayor notoriedad tras coronarse como ganadora de La Voz Perú en 2022. En 2024 fue finalista en el prestigioso Festival de Viña del Mar, lo que la catapultó a giras por Perú, Bolivia y España.

Lita Pezo ha compartido escenario como telonera de figuras internacionales como Valeria Lynch, Marisela, Sin Bandera y Daniela Romo, además de colaborar con reconocidos productores como Sergio George y José Abraham. Su repertorio se mueve entre baladas, boleros, rancheras, salsa y cumbia, mostrando una voz potente y una presencia escénica notable. Entre sus producciones más recientes destacan En Primera Fila (2023), Desde el Teatro (2024) y Desde Casa (2025).

Por su parte, Myriam Hernández llega a Lima para celebrar más de tres décadas de carrera con un espectáculo renovado que incluye éxitos como “El hombre que yo amo”, “Se me fue” y “Huele a peligro”. El público limeño podrá así disfrutar de dos noches dedicadas al romanticismo musical.

Datos del evento:

Myriam Hernández – Tauro World Tour

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Fechas:

23 de octubre (entradas agotadas)

22 de octubre (nueva función con apertura de Lita Pezo)

Entradas: A la venta en Teleticket