Es inevitable que la próxima edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, en estos días, sea el tema de conversación obligado para Lita Pezo. La cantante nos representará en la competencia internacional con el tema “Luchadora” y la noche de su debut en la Quinta Vergara le quita el sueño. “No puedo dormir pensando en la responsabilidad que siento, es bastante fuerte, pero digamos que la mayor expectativa es hacer un buen trabajo. El resto ya que Dios lo decida y el público”, dice la ganadora de “La Voz Perú 2022″.

Todo un país estará pendiente de tu participación, así como te seguía en los realities. Sí, y cuando veo los mensajes que me dicen, tú la haces, me llena de mucha emoción, pero también de muchos nervios porque imagínate, con cualquier resultado voy a cargar con una responsabilidad. Como digo siempre, prefiero hacer un buen trabajo, sentirme bien, entregarlo realmente todo de mí y ya se verá el resultado.

No darte por vencida es una constante en tu vida, sabemos que no es la primera vez que intentas un cupo en Viña del Mar.

Postulé el año pasado pero no me eligieron, sin embargo, eso no me amilanó. Desde que salí de mi ciudad, en los festivales a nivel regional, nada ha sido fácil para mí. Para llegar a la televisión pasé por muchos casting y me han dicho que no y a la tercera recién en ‘Perú tiene talento’, me dieron la oportunidad. Allí es donde empieza un sinfín de búsqueda de oportunidades, he ganado, he perdido, de alguna manera he estado en los dos lados, lo que me ha llevado a decir que este camino de la música es realmente de persistencia, de fortaleza. A pesar de las dificultades uno tiene que seguir adelante por lo que sueña.

¿Y en esa lucha para buscar oportunidades encontrabas más gente que te motivaba o que te bajaba la moral? De las dos partes, cuando justamente encontraba a esas personas que no me ayudaban y claramente no voy a decir que se burlaban de mis sueños, pero se portaban mal, de alguna manera me hacían cuestionarme si realmente quiero el mundo de la música, si soy buena. Hay personas buenas y personas malas, y ahora gracias a Dios estoy trabajando con todo un equipo maravilloso, que me ha dado su confianza desde el primer momento. Agradezco a todas las personas muy buenas, como la maestra Eva Ayllón, que está apoyándome desde el primer momento que nos conocimos.

Intérprete fue ganadora de "La Voz Kids" y "La Voz Perú 2022".

¿Sientes que ya tienes un estilo propio y te estás desmarcando de las cantantes que admiras?

Yo creo que estoy en ese camino, relativamente soy nueva, por decirlo así, estoy descubriéndome, encontrándome, estoy preparando algo más elaborado, algo más concreto, igual siento que me falta mucho por aprender. Estoy disfrutando de cada experiencia, de cada paso, cuando me escucho cantar temas de los videos del anteaño pasado, no soy la de ahorita, estoy en constante aprendizaje, en constante evolución y eso es lo más bonito.

En ese proceso también tiene mucho que ver que ya estás grabando temas inéditos.

Sí, ese es el punto, es muy distinto interpretar una canción que nadie ha grabado porque tienes la oportunidad de darle tu propio estilo, no debes pegarte a nadie. Otra cosa es cuando cantas un tema romántico clásico y siempre te van a comparar con la original.

Volviendo a Viña del Mar, ¿qué sentirás cuando mencionen tu nombre y debas salir al escenario de la Quinta Vergara?

Se me hará un nudo en la garganta, la verdad, porque es un sueño estar en ese escenario, he estado en competencias, pero estar allí es un paso enorme en mi carrera. Solo sé que llevaré mi fe en Dios, la fe en mí también, porque mucha de la debilidad mía era pensar que no puedo, era como mi talón de Aquiles. He ido dándole importancia a eso de abrazar los miedos, de abrazar las inseguridades, porque es necesario también

.¿Has tenido que trabajar en vencer los miedos y las inseguridades?

Cuando me presentaba en los concursos y era eliminada a la primera, de ahí poquito a poquito me iba bajando mi autoestima. Cuando salí por primera vez en La Voz, y nadie volteó ¡Ay, Dios santo! Fueron tan grandes mis miedos en ese momento que quise abandonarlo todo, pero tuve que trabajarlos muy a fondo, y luego abrazarlos. Aprendí que el miedo no me iba a detener nunca, más bien iba a ser un impulso para hacerlo cada vez mejor.