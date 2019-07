Llevarán al cine la historia del hombre que mató a su padre multimillonario tras reducirle la paga mensual

Síguenos en Facebook

Thomas Gilbert Jr. es un hombre de 34 años graduado de economía por la universidad Princeton, en Estados Unidos, quien fue acusado en 2015 fue acusado de asesinar a su padre a sangre fría y ahora su historia será contada en una película.

La productora Conde Naste Entertainment y el actor Jake Gyllenhaal están interesados en llevar esa historia a la pantalla grande.

Thomas Gilbert padre, de 70 años y trabajador en Wall Street por 40 años, fue encontrado sin vida en su departamento en Manhattan, con una herida de bala en la cabeza en enero del 2015, según varios medios estadounidenses.

La policía dijo que la escena parecía montada, pues los oficiales encontraron al señor con la pistola apoyada en su pecho y cubierta por su mano, de acuerdo a la agencia Reuters. Gilbert hijo fue acusado por el asesinato de su padre días después y se declaró inocente.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan sostiene que Gilbert presuntamente le disparó a su padre en la cabeza porque la mañana de su muerte le redujo el apoyo económico que le daba a USD 300 a la semana. El acusado siempre fue una persona privilegiada, sus padres financiaron su estilo de vida dedicado al ocio. Nunca tuvo un empleo formal.

Shelley Gilbert, esposa de la víctima y madre del sospechoso, encontró el cuerpo de su pareja y llamó al 911. En la grabación que se escuchó en el juicio, cuando la operadora le pregunta quién le disparo al señor ella responde: "Mi hijo, que está loco. Pero no tenía idea de que estaba tan loco".

Aún después de cuatro años, el jurado sigue evaluando la condena por asesinato y otros cargos contra el graduado de Princeton. La defensa de Gilbert hijo alega que el hombre padece una enfermedad mental que lo llevó a matar a su padre, razón por la cual tendrían que declararlo inocente.

La madre confirmó que a Thomas Gilbert le habían diagnosticado enfermedades mentales, entre ellas depresión y paranoia.

La película producida por Jake Gyllenhaal se basará en una serie de artículos sobre el presunto asesinato publicados en la revista Vanity Fair. El director Charlie McDowell, realizador de "The One I Love" y "The Discovery", va a escribir y dirigir el filme.