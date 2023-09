Tras 10 años de su última visita a la Ciudad Blanca, la legendaria banda argentina de Los Fabulosos Cadillac han confirmado un concierto en Arequipa como parte de su tour “El León del Ritmo”.

Los arequipeños y más público que asista al concierto no pararán de corear sus canciones icónicas como “Manuel Santillan, El León”, “Mal Bicho”, “Matador”, “Yo No Me Sentaría en Tu Mesa”, “Vasos Vacíos”, “Siguiendo La Luna”, “Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego”, “El Satánico Dr Cadillac”, entre otros éxitos que han marcado generaciones del rock en español.

LEA TAMBIÉN: Policía de Arequipa rescata a joven que se perdió por casi 12 horas en las faldas del volcán Misti

La banda se presentará primero en la ciudad de Lima, para después visitar Arequipa. El concierto se hará el próximo 9 de diciembre y tendrá como locación Arequipa Arena, escenario ubicado en la avenida Las Convenciones de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Según la empresa de entretenimiento encargada de traer a la banda, Move Concerts, la venta general de las entradas se hará el próximo 21 de setiembre por Teleticket.

En la preventa se dará un 25% de descuento con BBVA para las tres zonas Platinium a 255 soles, Vip a 155 soles y General a 90 soles. Los precios normales son Platinium a 327 soles, Vip a 172.60 soles y General a 115.60 soles.

OTRAS BANDAS QUE SE PRESENTARÁN

Para complementar la noche, los espectadores disfrutarán otras bandas de renombre, como son Gondwana, que interpretará himnos como “Sentimiento Original”, “Felicidad”, “Antonia” y “Armonía de Amor”, entre otros.

Así también, Los Nosecuantos, quienes regresan con la alineación original después de más de 20 años, con temas que han dejado huella en la música peruana, como “Las Torres”, “Magdalena”, “Los patos y las patas”, “Ballena Azul” y “La Pacha”. Y por Arequipa “Los Chapillacs “.

VIDEO RECOMENDADO: