Gran polémica ha originado el comentario de Lucero durante un concierto virtual junto a José Manuel Mijares Morán, su exesposo. La “Novia de América” calificó de “malísima” la canción escrita por el compositor y cantante peruano Gian Marco.

“Una que sí es malísima es la de “Si me tenías”, malísima, malísima. Ya sé que no me la cantas a mí, pero es malísima ”, señaló. Esto causó a su vez la incomodidad de Mijares, quien es amigo cercano del cantante de “Una canción de amor”.

“Es un temón, preciosa canción de Gian Marco. ¿Por qué la prensa, cuando sale esa canción, me decían “oye, se la hiciste a Lucero”? A ver, señores, espérenme. El autor de la canción es Gian Marco, un gran amigo mío que quiero mucho, un gran canta autor peruano”, respondió.

“De hecho, donde sale esta canción, todas las canciones son de Gian Marco, que él las había cantado años antes y son éxitos de Gian Marco. A mí me encanta como compositor”, agregó.

Asimismo, aclaró que no es él quien escribió la canción y que tampoco fue dedicada a Lucero cuando eran pareja.

“Eso pregúntenselo al autor, yo no soy el autor, yo nomás la canto porque me gusta la canción. Yo nomás la agarré”, puntualizó.

En tanto, Lucero aceptó que la canción le gusta “un tantito”, pero que prefería otros éxitos de su expareja, con quien protagonizó un concierto virtual que congregó miles de seguidores en la red.

“Yo le dije; hoy no la vayas a cantar. Verdad, chicos, esa no la quisimos tocar hoy. No es tan bonita, a mí me gusta más “Bella”, “No se murió el amor”, “Uno entre mil, “Para amarnos más”. No es de las mejores. Me sé todas las tuyas, pero menos esa. La verdad, sí me gusta, un tantito sí”, finalizó.