Lucía de la Cruz a Melissa Klug tras ‘ampay’ con futbolista de 23 años: “ bienvenida al club”

Lucía de la Cruz felicitó a Melissa Klug (36), quien apareció en una imágenes de ‘Magaly TV: La Firme’ junto a Jesús Barco, un joven futbolista de 23 años. En declaraciones para el Trome, la cantante criolla aconsejó a Klug no hacer caso a los malos comentarios.

“La felicito, bienvenida al club. Que disfrute de lo que Dios nos da y que no haga caso a los malos comentarios... solo envidio su suerte de encontrar el amor en plena pandemia, porque yo no tengo ni perro que me ladre”, precisó la intérprete de temas nacionales.

Además explicó que siempre estará del lado de Melissa Klug. “Melissa es guapísima, está en su mejor momento y no le hace daño a nadie. Siempre le voy a desear lo mejor en la vida”, señaló.

También opinó que muchas personas atacan a las mujeres que tienen parejas menores que ellas, pero que nadie dice nada sobre los varones que hacen lo mismo.

“Se escandalizaban por ver una mujer madura con un chico joven, pero nadie critica al ‘viejo verde’ que sale con sus chibolas”, explicó.

Melissa Klug y Jesús Barco

El programa “Magaly TV: La Firme” presentó unas imágenes de Melissa Klug junto a Jesús Barco, un futbolista de Universitario de Deportes, 13 años menor que ella. Si bien el ‘ampay’ no muestra ninguna escena comprometedora entre ambos, hasta el momento la empresaria chalaca de 36 años no se ha pronunciado confirmar o desmentir si mantiene una relación con el joven deportista.

Sin embargo, la madre de los hijos de Jefferson Farfán -que en medio de la cuarentena anunció el fin de su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel- decidió usar su cuenta de Instagram para compartir un reflexivo mensaje.

“No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie lo que haces, y sobre todo, no expliques qué haces con tu vida. Porque no importa cuánto lo intentes; hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida”, se puede leer al inicio de la publicación que posteó en sus Stories de Instagram.

