La modelo Luciana Fuster ofreció una entrevista a Natalie Vértiz para el programa “Estás en todas”, donde reveló detalles de su vida privada y explicó el motivo por el que hace algunos meses no viajó a México para seguir su carrera artística.

Como se recuerda, tras protagonizar una gira de medios por el país azteca, la modelo peruana regresó a “Esto es guerra”, pero dijo que sería por pocos días, ya que solo le faltaba concretar detalles de una propuesta de trabajo en México. Finalmente, Fuster no viajó y se mantuvo en el reality de América Televisión.

Tras meses de especulaciones, la modelo se refirió a lo sucedido y explicó lo que realmente pasó en su frustrado deseo de internacionalizar su carrera. Según dijo, la pandemia del COVID-19 tuvo que ver en su decisión.

“La verdad que sí, (volver a ‘Esto es guerra’) era un ratito nada más y de ahí me iba, pero entendí, porque es un proceso, que ahora el mundo entero está pasando por una situación complicada y no hay nada estable en muchos lugares”, precisó Fuster.

“Yo dije que prefiero mil veces que la inestabilidad, si es que pasara, me agarrara en mi país, con mi familia y con el trabajo que tengo, a que me pase en otro lado. Además, este año se me presentaron muchísimas cosas, entré a la radio, volví al programa (Esto es guerra), grabé una película, tengo unas propuestas más y creo que este año me va a servir para seguir sumando cosas a mi carrera en todos los sentidos”, añadió la joven modelo.

Asimismo, Luciana Fuster dijo que el sueño de la internacionalización se mantiene intacto y que se irá cuando tenga una propuesta más concreta. Cabe señalar que, según reveló, mantiene contacto con personalidades de México.

“Si en algún momento decido irme será con algo más sólido. (La propuesta en México) quedó en stand by, pero siempre es bueno tener comunicación y me sigo escribiendo con gente de México más que nada”, señaló Luciana Fuster a “Estás en todas”.

