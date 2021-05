Tula Rodríguez y Luciana Fuster protagonizaron un tenso intercambio de palabras en ‘Esto es Guerra’ durante la secuencia ‘Tiktokers, los rivales’, luego de que la conductora de ‘En boca de todos’ eligió como pareja ganadora al tiktoker Maykol Show y Gabriela.

De esta manera, Luciana Fuster y la tiktoker Briana Zúñiga quedaron eliminadas de la competencia y no dudaron en mostrar su disconformidad con la decisión de Tula Rodríguez.

“En conjunto, ustedes para mí no han logrado conectar. Hoy hicieron un gran trabajo, me parece que ha sido el mejor de todo este tiempo; sin embargo, el TikTok también es transmitir y yo entiendo que los nervios nos ganan, yo también he sido joven”, señaló la conductora de televisión.

Tula Rodríguez protagonizó tensa discusión con Luciana Fuster en 'Esto es Guerra'. (Video: América TV)

Por su parte, Luciana Fuster sostuvo que respeta la decisión de Tula Rodríguez, pero que no comparte su opinión y prefirió resaltar que a su compañera Briana la sigue mucha gente en TikTok por el talento que tiene.

“Pienso lo mismo: TikTok es una cosa y una guerra de baile es otra, pero finalmente la gente se queda con lo que le gusta y en TikTok Briana está casi por el millón de seguidores, mientras que los que están ahí no pasan de los 300 mil, así que ahí la tienen en las redes todos los que quieran verla”, comentó la chica reality.

“Yo tengo un millón 400 y yo no me considero tiktoker, es la gente con quién conecta. Además, acá no hay nada personal, porque si es un concurso de cantidad de seguidores cabe decir que Rosángela ya sería la absoluta ganadora”, respondió Tula Rodríguez.

Por lo que Luciana Fuster quiso aclarar que se refería solamente a los participantes que son tiktokers y no a ellos que pueden tener millones de seguidores por ser conocidos.

“ Luciana, lo que pasa es que un comentario como el que tú haces es la verdad con un tufillo a soberbia porque no podemos minimizar a los que tienen pocos seguidores porque todos son importantes”, insistió la conductora de ‘En boca de todos’.

Finalmente, Luciana Fuster dejó en claro que hablaba por Briana Zúñiga y no por ella, pero no pudieron ocultar su malestar con la decisión de Tula Rodríguez.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Tula Rodríguez protagoniza un intercambio de palabras con alguna de las participantes del reality de Tik Tok. En su momento, la conductora de América Televisión criticó a la modelo e influencer Luana Barrón por olvidarse una de las coreografías en plena presentación.