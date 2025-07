Luigui Carbajal cuestionó a Bruno Agostini, quien reveló en “El Valor de la Verdad” que tuvo intimidad con varias mujeres de la farándula.

“ Es lamentable lo que hemos visto con este señor, no hay respeto para las mujeres. No entiendo cómo un verdadero varón puede sentarse en un programa para contar sus intimidades con varias mujeres y, sobre todo, cuando ellas no lo han contado. Es falta de educación ”, declaró el cantante a Trome.

“ Parece que no tiene madre ni hermanas y, quizás, no piensa tener hijas. No se puede estar diciendo esas cosas en televisión, más aún cuando las mujeres no lo han contado. Es la forma que encuentra para ganar algunos miles de soles y de ahí se va a España, y ensucia la imagen de varias personas ”, añadió.

Asimismo, Carbajal reveló que se contactaron con él para que se siente en el sillón rojo, sin embargo, comenta que no lo haría.

“ Mi tranquilidad no tiene precio. Además, yo tengo una familia, mi esposa, mis hijos, y no los expondría por dinero. Además, mi pasado está enterrado, no tendría motivo para removerlo. Siendo sinceros, en mi juventud he podido ser más bravo que el español, pero nunca voy a salir a hablar, el hombre no tiene memoria ”, sostuvo.

Bruno Agostini sobre Vania Bludau: Me agradecieron por desenmascararla

Bruno Agostini reveló que varios chicos y chicas le escribieron para agradecerle por desenmascarar a Vania Bludau. Como se recuerda, el español dijo en “El Valor de la Verdad” que la amiga de Alejandra Baigorria es conflictiva y tóxica.

“He recibido mensajes de chicas y chicos famosos de la televisión, no voy a decir los nombres, pero diciendo ‘gracias porque después de 7 años que te has ido, apareciste en el mejor momento para desenmascarar a una chica que me ha hecho esto, esto, esto’”, expresó en “La Noche Habla”.

“Me están contando ejemplos de cosas porque yo durante estos seis años no me he enterado nada de la tele, y me han contado historias de esta chica con otras chicas, con otras parejas”, sostuvo.

“Esas mismas chicas famosas, que trabajan en la actualidad en la televisión, me han dicho ‘Bruno, gracias por aparecer en este momento porque estás reconfirmando lo que nos ha pasado a todos con esta chica. Me han llegado mensajes de gente que lo ha pasado mal porque esta chica es muy tóxica”, añadió.

Luego, Tilsa Lozano le consultó si una de esas chicas que le agradeció es Onelia Molina: “No voy a hablar de ninguna chica”.