El conductor del programa ‘Suelta la Sopa’ y experto en certámenes de belleza del Miss Universo, Luis Alfonso Borrego, elogió la belleza de la joven peruana Janick Maceta. El presentador de televisión compartió un video en el que se mostró en contra de las personas que criticaron a nuestra compatriota que compite por la corona de Miss Universo en Miami, Estados Unidos.

“Perú me parece que es el rostro de este certamen, es el rostro más bello de este certamen. Me parece que tiene una personalidad fuerte y los que la están criticando, me parece que lejos de ser un objeto de criticas tiene que ser objeto de admiración y aplausos porque es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer determinada”, dice el experto.

Destaca su desempeño

Luis Alfonso Borrego explicó también que tando su país, Colombia, y Perú deberían haber podido alcanzar más coronas de las que ya tienen hasta el momento porque sus representantes han sido consistentes durante varias décadas.

“Es una mujer que puede ser un gran elemento para el certamen de Miss Universo, además siento que Perú, al igual que mi país Colombia, han sido los países que más mujeres se han convertido en Miss Universo porque han sido bastante consistentes en la representante que mandan décadas tras décadas, que siempre están clasificando, pero no llegan a la final. Yo siento que Colombia y Perú han podido tener más Miss Universo de las que ya tienen, yo creo que Perú merece una corona Miss Universo”, añadió.

Quien compartió las declaraciones de Luis Alfonso también fue Jessica Newton en su cuenta de Instagram. Horas antes la organizadora de concursos de belleza mostró un video en el que Janick Maceta modela y baila junto a otras concursantes del Miss Universo.

La empresaria también reveló que Maceta tiene algunas heridas en el cuerpo a causa del vestuario que usó en el desfile de trajes típicos del Miss Universo, el que se desarrolló el pasado 13 de mayo. Además, contó que el traje inspirado en la parihuana fue diseñado por un artista sordomodo y pesa entre 8 a 10 kilos.

“Estoy orgullosa, feliz, segura y muy tranquila. Cuando uno se prepara con tanto esfuerzo lo puede disfrutar. El público está fascinado por el traje típico que lució Janick. Fue diseñado por Beto Pinedo, un artista joven sordomudo, de San Martín”, comentó.

“Está feliz por los comentarios que ha recibido. El traje es precioso, pesa más o menos entre 8 o 10 kilos y (ella) tiene pequeñas heridas en diferentes partes del cuerpo por el peso, el movimiento y la fricción”, añadió.

Al ser consultada sobre si considera que Janick tiene un puesto asegurado entre las semifinalistas, Newton dijo que prefiere esperar los resultados del domingo con mucha “ilusión, fe y humildad”.

“Siempre he dicho que uno debe competir con humildad, mi reina lo está dando todo, está dejando el corazón y ya depende del jurado calificador. Hay que esperar los resultados del domingo con mucha ilusión, fe y humildad”, finalizó.

