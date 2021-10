A puertas de estrenarse la última y tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, el actor Diego Boneta conversó con distintos medios internacional y reveló algunos detalles de su personaje en la exitosa bioserie de la plataforma Netflix.

En entrevista para el Milenio de México, Boneta señaló que la serie mostrará la etapa más oscura de la celebridad mexicana. Además, el interprete de 30 años confesó que le fue difícil encarnar a Luis Miguel en su etapa de 50 años.

“Lo más difícil fue salir de Luis Miguel a los 50 años, la caracterización es una locura y son seis horas diarias de aplicación y todo, pero no nada más es la caracterización, sí hay un trabajo actoral, psicológico, emocional de ponerte en esas situaciones o imaginarte estar en esas situaciones y es el Luis Miguel más oscuro y en su punto más bajo que hemos visto en todas las temporadas. Es lo más difícil que he hecho actoralmente, por mucho”, declaró el actor para Milenio.

Diego Boneta recalcó lo importante que fue para él de interpretar la vida poco conocida de Luis Miguel y espera que con su papel pueda cesar con algunas teorías falsas en torno a la vida de ‘El Sol de México’.

“El chiste de las temporadas y de los personajes era mostrar lo que la gente no ha visto, lo que no está en YouTube, lo que no está en el escenario, eso es lo que humaniza a estos personajes. Después de estas tres temporadas me siento con esta gratitud enorme”, expresó.

¡Alerta spoiler! Lo que se verá en “Luis Miguel, la serie: 3”

Boneta mencionó que en la tercera temporada se hablará sobre la creación de “Luis Miguel, la serie”, algo que no se ha hecho en ninguna otra bioserie.

“Lo que se me hace más interesante es la serie dentro de la serie porque narrativamente es algo que no he visto en ninguna otra biopic y creo que es muy interesante porque me encanta que en esta serie ves el punto más bajo en su carrera y el punto más alto, eso es lo que a mí más me gusta”, reveló.

Diego Boneta se despide de “Luis Miguel, la serie”

Finalmente, Boneta se mostró agradecido por dar vida al intérprete de exitosos temas que marcaron a más de una generación, Luis Miguel. Un personaje que le abrió las puertas a la internacionalización.

“Nunca esperé que esta serie me fuera a cambiar la vida de la manera en la que me la cambió y que la gente fuera a recibir de esta manera y es increíble”, dijo.

“Es realmente un honor para mí, estoy muy emocionado de que ya sale esta última temporada, me encanta que hay una dinámica y una relación donde Luis Miguel no es el dominante que hemos visto en todas las temporadas y en esta temporada es diferente, nos fuimos al lado opuesto de lo que ya mostramos, ir por lo que no se ha visto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: Tráiler oficial de la temporada final de “Luis Miguel, la serie”

Luis Miguel le da una nueva oportunidad al amor con la famosísima cantante Mariah Carey. Los años pasan y Micky enfrenta graves problemas financieros, una demanda y está a punto de irse a la quiebra… pero su amigo Miguel tiene un poderoso plan. Sin embargo, aún cuenta con su verdadera incondicional: la música. Luis Miguel, la serie, temporada final llega el 28 de octubre a Netflix. (Fuente: Netflix Latinoamérica)