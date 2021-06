La modelo Macarena Gastaldo volvió a referirse al cantante Diego Val, quien se pronunció sobre ella durante la última gala de ‘El Artista del Año’.

“Ella sabrá sus motivos, yo creo que teníamos la suficiente confianza como para poder hablarlo. (...) Fui un caballero, me porté bien y si ahorita estoy hablando de Macarena es porque tú me pusiste en esta situación, no creas que me gusta hablar del tema”, sostuvo el cantante.

“Me da pena que se haya expresado horrible de mí cuando nunca le falté el respeto, solo dije que no lo sentía y mi comentario del ‘snack’ fue en tono gracioso, sin malicia, no como los de él que fueron con mala intención”, declaró la modelo argentina en una entrevista a Trome.

Asimismo, Macarena Gastaldo señaló que no le guarda rencor a Diego Val y que mucho menos está herida por sus palabras.

“La gente que me conoce sabe cómo hablo y cómo soy, lo que opinen los de afuera me tiene sin cuidado. Por dentro estoy tranquila y en paz”, agregó Gastaldo.

Por otro lado, Macarena Gastaldo aseguró que no le incomodó que Milett Figueroa la haya ‘mandado a Marte’ al lado del cantante Diego Val.

“No lo puedo tomar a mal porque no se vio así. Al contrario, me reí porque yo también me mandaría a Marte por meterme con ese (Diego Val)”, sentenció la argentina.

Diego Val se pronunció sobre Macarena Gastaldo tras llamarlo “snack”

Diego Val se pronunció sobre Macarena Gastaldo, luego de que lo llamara "snack" en otro programa. (Video: América TV)