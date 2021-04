La exchica reality Macarena Vélez se animó a usar las historias de su cuenta oficial de Instagram para responder las preguntas que le plantearon sus seguidores y una de ellas fue sobre sus viajes y trabajo.

“¿Cómo haces para viajar tanto sin trabajar? Yo también quiero”, fue lo que le consultó uno de los usuarios de la mencionada red social.

Ante esto, la modelo e influencer decidió no pasar por alto la pregunta y grabó un video para contestar que sí trabaja, despejando así distintos rumores que pululan sobre ella.

Macarena Vélez responde a usuario: “¿Cómo haces para viajar tanto sin trabajar?" - Instagram

“Una de las cosas que más me gusta es viajar y recorrer el mundo. Qué no esté trabajando en TV no quiere decir que no trabaje. No se dejen llevar por lo que se dice de uno cuando no conoces a la persona y no sabes nada de la persona”, manifestó.

Como se recuerda, Macarena Vélez fue miembro de mesa en la primera vuelta de las Elecciones Generales Perú 2021. Sin embargo, no cumplió con su deber cívico y prefirió pagar una multa.

En su cuenta de Instagram publicó que estaba comiendo tamal en lugar de estar apoyando con las votaciones de los peruanos.