Macarena Vélez se sinceró en “El Valor de la Verdad” sobre si se metió en la relación de Johana Cubillas y Juan Ichazo. La modelo respondió con un tajante “No”, lo que fue confirmado por el polígrafo.

Por su lado, el argentino, que fue invitado al set del programa, confirmó la versión de Macarena y reveló que su matrimonio ya venía mal desde el año pasado.

“ Nos separamos en diciembre y luego en enero. Conocí a Macarena en febrero ”, indicó Ichazo.

Vélez afirmó que no le responderá a Johana Cubillas porque no la conoce, a pesar de que estudiaron en el mismo colegio.

“ La verdad sé quién es (...) respeto mucho lo que pueda decir, pero no quiero entrar en su juego y no soy nadie para juzgar ”, manifestó.

La exchica reality señaló que no quiere estar involucrada en escándalos, por lo que un enfrentamiento con Cubillas no la beneficiaría.

“ Eso dice más de ella, de su persona, que de mí. No me voy a poner en ese plan. A mí no me gusta eso y me mantengo así ”, concluyó.