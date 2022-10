No más peleas. A través de su cuenta de Instagram, Mafer Portugal reveló a sus seguidores que se amistó con su papá Tommy Portugal y que hasta se pedieron disculpas.

“De hecho, ya hablamos en persona. Ambos nos hemos pedido disculpas y sabemos que las cosas se arreglan con el tiempo y solo si ambos ponemos de nuestra parte... solo si Dios quiere, las cosas irán mejorando”, escribió Mafer.

Mafer Portugal sobre si Tommy Portugal le prestó 40 soles: “Yo no tenía ni un sol”

Mafer Portugal, la hija del cantante Tommy Portugal, se presentó en el último programa por redes sociales de ChiquiWilo, donde contó detalles inéditos de su relación con el cumbiambero.

“Cuando cumplo 18 años, yo entré a trabajar a una cafetería, que era Juan Valdez, y yo no tenía ni un sol. Eso se filtró en Latina y me hicieron una nota para preguntarme supuestamente sobre los programas en los que he estado, pero cuando llegaron me preguntaron Mafer, ¿es verdad que necesitabas 40 soles y tu papá no te quiso prestar?”, comenzó a contar Mafer.

Luego continuó con: “me lo preguntaron de frente, me dijeron cómo te fue en ‘Yo soy’ ... ¿Es verdad que necesitabas 40 soles y tu papá no te quiso prestar? Mi mamá, que siempre me acompaña a estas cosas, se paró y les dijo ‘no vamos a hablar del tema’”.

