La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a los rumores sobre el futbolista Eduardo Rabanal, quien sería manager de la agrupación Son Tentación.

Al respecto, la líder del grupo de salsa, Paula Arias, ha desmentido que su pareja haya tomado ese puesto, ya que ella se encargaría de los contratos.

Tras las declaraciones de la artista, Magaly Medina señaló que Rabanal “está fuera de la mira de los equipos grandes de fútbol desde hace mucho tiempo”.

En otro momento, la presentadora de espectáculos criticó a Arias por tener como socio a su pareja. “Tú le has dado cobijo, tú le has dado ‘chamba’, tú le has dado trabajo. Y eso, discúlpame, pero no lo respeto”, expresó.

“Yo pienso que si este hombre tiene aspiraciones propias, que cualquier mujer podría admirar, tendría que buscarse otro lugar donde surgir”, agregó la popular “Urraca”.

Paula Arias: así reaccionó cuando le preguntaron si Eduardo Rabanal es manager de “Son Tentación”

En comunicación telefónica con el programa “América Hoy”, Paula Arias desmintió los rumores que señalan que su pareja, el futbolista Eduardo Rabanal, sea el manager de la orquesta “Son Tentación”.

“¿Él es manager de la orquesta?”, consultó el periodista del matutino. Paula, notoriamente indignada, negó que esa información sea verdadera.

“Nunca ha sido mánager, yo soy la dueña y soy la única dueña. Solo tuve un manager y por algo no tengo ese manager. Así que por favor la única dueña en decisiones y contratos y todo, soy yo. No hay nadie más”, puntualizó la salsera.

