Magaly Medina se mostró indignada con los comentarios en redes sociales luego que se difundiera un supuesto ampay que la conductora iba a sacar este lunes.

“El hecho de soltar nombres es propio de redes sociales, pero nosotros como medio de comunicación no lo hacemos. El día que yo tenga imágenes lo voy a decir, quién es y cómo es, no anden aventurando”, señaló Magaly Medina.

“Ay, ya le cayó su platita. No tarados, no brutos, que ponen esos comentarios (...) Gente ignorante que tiene un móvil en la mano y se creen los dueños del mundo”, arremetió.

Medina descartó que haya sido ‘aceitada’ con dinero para dar marcha atrás en un ampay. Aseveró que eso va en contra de sus principios.

“Salían a decir que me han aceitado, que atrevidos. Yo cuanto tengo un ampay, no hay dinero que pueda comprarlo o que lo desaparezca, para mí el valor del público es más reconfortante de lo que me puedan ofrecer”, aclaró.

“Nunca duden, a mí no me van a aceitar jamás, no hay dinero en el mundo. Esto lo hago por placer, el venir todas las noches lo hago por placer”, sentenció la conductora.