No se calla nada. La presentadora de televisión Magaly Medina arremetió contra María José (Majo) y María Fernanda Parodi, hermanas del chico reality Patricio Parodi, por supuestamente preferir a la ex de ‘Pato’, Flavia Laos, y no darle su lugar a Luciana Fuster, su actual pareja.

La popular ‘urraca’ se refirió a la reciente celebración de Majo Parodi por la futura llegada de su bebé. Como se recuerda, la joven realizó su ‘Baby Shower’ el último 9 de abril e invitó tanto a Laos como a Fuster al evento.

“Son libres de invitar a quien quieran pero hay que tener un poquito de consideración hacia la nueva enamorada”, consideró Medina.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ también criticó que la hermana de Patricio Parodi solo compartiera fotos con Flavia Laos pero no con Luciana Fuster, siendo que esta última es la novia del líder de ‘Los Guerreros’.

“Flavia aparece tomándose fotos con toda la familia, con las hermanas y la dueña del Baby Shower publica las fotos con Flavia, y otras amigas, menos con Luciana (…) Malcriadas estas hermanas, ¿no? malcriadas, maleducadas”, arremetió.