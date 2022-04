El actor cómico Rodolfo Carrión, conocido artísticamente como ‘Felpudini’, se animó a revelar cómo se originó su popular frase “No te lo puedo creer”.

En diálogo con el programa online ‘Por mi madre’, el humorista comentó que todo se suscitó durante una presentación teatral.

El cómico, quien formaba parte del elenco del programa humorístico de Jorge Benavides, también se atrevió a comentar que distintas productoras no desean contratar a “viejitos” debido a las complicaciones que podrían surgir en torno a la COVID-19.

Según señaló Carrión, todo sucedió en una obra del productor y actor Efraín Aguilar. En dicha ocasión, indició, no contaba con un libreto pero debía ingresar a escena e improvisar.

“Yo entraba a escena para coordinar, era una comedia de situaciones, entonces como todos entraban, me decían algo, yo les decía no, ‘no qué’, no te lo puedo creer, ahí nació”, relató frente a las risas de los entrevistadores.