Magaly Medina volvió a referirse a Alejandra Baigorria y cuestionó la manera en que la empresaria reacciona ante los comentarios que recibe en redes sociales. La conductora de Magaly TV La Firme señaló que la esposa de Said Palao parece responsabilizar al programa por distintas situaciones de su vida y descartó que exista un supuesto complot en su contra.

El comentario de la periodista se dio en medio de un análisis sobre la constante exposición de Baigorria en redes sociales, donde la empresaria suele responder a quienes cuestionan su vida personal o dejan mensajes negativos.

“ Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa, como si todos aquí complotáramos para que ella no sea feliz. Y no es así ”, aseguró la ‘Urraca’.

Medina defendió la labor de su programa y explicó que su función consiste en observar y comentar los hechos protagonizados por personajes públicos. “ Nuestro único, digamos, trabajo es justamente hacer eso, ver lo que otros se tardan en ver ”, sostuvo.

En ese contexto, Magaly Medina cuestionó la atención que Alejandra Baigorria presta a los comentarios sobre su vida personal. La conductora sostuvo que quienes tienen una exposición pública están sujetos a que sus acciones sean comentadas en televisión, pero aclaró que esto no supone un intento de perjudicarlos.

La conductora cuestionó que Alejandra considere que las críticas y contenidos emitidos en Magaly TV La Firme forman parte de una supuesta campaña para perjudicarla. “ ¿Por qué le da tanta importancia a nuestro programa? ”, expresó Magaly.