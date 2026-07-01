Magaly Medina criticó la posibilidad de que Karla Tarazona emprenda acciones legales contra la hija de Christian Domínguez una vez que cumpla 18 años. La conductora enfocó sus cuestionamientos en el papel del cantante como padre y en la manera en que, según consideró, se está afrontando el conflicto familiar.

Para Medina, Domínguez debería asumir un papel más activo para impedir que sus hijos queden involucrados en este tipo de controversias mediáticas, en medio de las tensiones entre Tarazona y la familia de su expareja.

“ No sé cómo Cristian Domínguez le permite eso. Creo que como padre debería decir: ‘Mira, métete con Melanie, con Pamela, pero con los hijos no’. Los hijos no deberían estar metidos en este tipo de discusiones. Y eso me parece muy mal de su parte. Los hijos hay que sacarlos de esta cuadrícula, hay que sacarlos del chiquero ”, expresó la ‘Urraca’.

La presentadora sostuvo que, si bien la joven ya es mayor de edad, aún no cuenta con la madurez emocional propia de un adulto, por lo que cuestionó la posibilidad de que sea llevada a una instancia judicial.

“ Ahora, lo que sí a mí no me parece es que ella piense demandar hasta personas que tienen dieciocho años, que ya tienen la mayoría de edad. Se refiere a la hija de Christian Domínguez, se refiere a la hija de su marido, al padre de uno de sus hijos, y se refiere a la hermana de uno de sus hijos ”, agregó.

La presentadora cuestionó a Karla Tarazona al señalar que la mayoría de edad no siempre implica la madurez emocional necesaria para enfrentar un proceso judicial.

“ Entonces, ¿cómo vas a estar enfrentándote a una mocosa de dieciocho años que todavía recién está encontrando parte de su personalidad, que de repente no le caes bien como madrastra y que puede decir cualquier cosa? ”, sostuvo.

Más adelante, Medina reiteró que la responsabilidad recae en los adultos involucrados y consideró que ellos deben impedir que los más jóvenes queden expuestos a conflictos mediáticos o procesos legales.

“ Y uno tiene que entender que son menores de edad, así tengan dieciocho años, que todavía no han desarrollado perfectamente un sistema de la parte frontal de su cerebro y que todavía tienen mucho que aprender de la vida ”, señaló.

Para concluir, la ‘Urraca’ sostuvo que exponer a los hijos a este tipo de conflictos solo agrava la situación y termina perjudicando la imagen de los adultos involucrados.

“ Eso es lo que dicen, pues por eso que las madrastras tienen tan mala fama, porque no te puedes poner al nivel de la chibola. No, no te puedes poner ”, refirió.