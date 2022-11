Ethel Pozo vivió un momento de tensión en la entrada al concierto de Bad Bunny porque sus entradas habían sido clonadas; sin embargo, sí logró disfrutar del show que ofreció el intérprete de ‘Callaíta’ en el Estadio Nacional. Ante esto, la conductora de TV Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar la presión mediática que hizo la hija de Gisela Valcárcel.

Y es que la popular ‘Urraca’ aseguró que la conductora de “América Hoy” recurrió a su fama para entrar al primer concierto que ofreció Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima.

“Cómo son estas muchachitas engreídas, que solo es la hija de mamá. No es solo la hijita de Gisela Valcárcel, su madre le regaló un programa de televisión, da cierto poder mediático y ella lo utilizo para entrar”, empezó diciendo Magaly.

“Hay gente que utiliza el hecho de estar en televisión, el hecho de tener un programa, así se lo hayan regalado o no. No puede utilizar ese poder para entrar a un concierto. Si a ti te clonaron la entrada. Piña pues, asumes y eres solidaria y te quedas con el resto... A mi me suena a extorsión mediática”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó la presunta falta de empatía que Ethel Pozo mostró frente a las miles de personas que fueron estafadas con entradas falsas para el concierto de Bad Bunny.

“No le interesó que 3 mil personas se quedaran afuera y no se llamaran Ethel... Alguien le dijo: ‘ven, voy a solucionarles a ustedes sus problemas y también pasen a un ratito a ver qué podemos hacer’. Con eso no fuiste empática, tú te surraste y lo único que haz hecho es demostrar que tú sí pudiste, tú si la haces. El resto, le valió”, dijo, notablemente ofuscada.

