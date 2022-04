Magaly Medina respondió a Gisela Valcárcel luego que la conductora de programas de bailes criticó el cómo se está tratando los recientes temas de infidelidad de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro. Recordemos que ‘Magaly TV: La Firme’ reveló los ‘ampays’ de estos personaje públicos casados.

“Santa Gise ha metido su pico donde nadie la ha llamado, quién le dijo ‘habla’, por qué te la das de santa cuando de santa no tienes ni un pelo. Viene ha decirnos que hemos armado un circo romano”, dijo en un primer momento Magaly Medina.

“Los circos romanos que tú has armado dándotela de santurrona son bien conocidos en este país. En tus programas se han dado las mayores infidelidades con la anuencia de la gente de producción y supongo que como dueña de la empresa, debes saber todo ahí”, sentenció después Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel se pronunció sobre el caso reciente de infidelidad de Óscar del Portal informado por Magaly Medina.

“La intimidad de las personas es algo se debe respetar. Así sea mi marido, no tengo que ver que todo el mundo hable que me sacó la vuelta. Cuando alguien me sacó la vuelta, no tengo por qué juzgar a mi marido públicamente”, opinó mostrando su respaldo a Vanessa Químper.

