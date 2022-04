La integrante de ‘Esto es guerra’, Tepha Loza, confirmó estar muy ilusionada con el futbolista peruano Sergio Peña. Tras diversas especulaciones sobre una posible relación ella no soportó más y en un post de Instagram del deportista ella le escribió “mi amor”.

“Se me escapó, hice una ‘tefada’, pero ya está. Obviamente, estoy feliz, pero quiero cuidar esto. Me ganó la emoción, es que hace tiempo que no siento esa ilusión tan grande, es una ilusión bien bonita”, señaló Tepha Loza para ‘América Espectáculos’.

La guerrera insistió en que prefiere no hablar mucho sobre su relación porque ha decidido cuidarla, pero confirmó que espera viajar a Europa para visitar al futbolista, a quien llenó de halagos.

“No queremos exponer tanto esto, somos dos personas públicas, estamos cuidándonos, para que siga fluyendo bonito... Sí, viajé (a verlo), es superlindo, atento, es un chico A1, es muy maduro, es un papá superpresente y es un tipazo”, contó la influencer.

¿Viajará a Qatar?

Como se conoce, Sergio Peña es parte de la selección peruana y él espera que Tepha Loza lo acompañe al partido de repechaje en Qatar, por lo que habría pedido permiso a la producción del reality ‘Esto es guerra’.

“El ‘anónimo’ (como llaman a Sergio Peña en EEG) hoy cuadró al productor (…) Hizo una videollamada con el productor y le dijo: “cómo no le vas a dar permiso para viajar a verme””, señaló entre risas Johanna San Miguel.

Tepha Loza sería la nueva pareja de futbolista Sergio Peña.

