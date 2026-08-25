Magaly Medina reaccionó a la forma en que Mario Hart respondió a los comentarios de Korina Rivadeneira sobre el manejo de los gastos durante su relación. La presentadora puso el foco en el tema musical que el piloto lanzó después de la polémica.

Medina recordó que, al inicio de la polémica, Hart optó por responder sin entrar en confrontaciones con Rivadeneira y mantuvo un tono considerado al referirse a ella. No obstante, la conductora señaló que su actitud tomó otro rumbo cuando decidió abordar el tema desde el humor y convertirlo en una canción sobre el 50/50.

El exchico reality Hart presentó un adelanto de ‘50/50’, tema inspirado en los comentarios de Korina Rivadeneira sobre cómo se repartían los gastos durante su relación. Para Medina, llevar la polémica a una canción terminó restándole peso a la posición que el piloto había mantenido al responder inicialmente.

“ Innecesario, ya no, la burla ya no. Si hubiera tenido un productor pensante, porque a veces la gente piensa que la ‘chacota’ es lo único que es buen arma para defenderse. No es así. Hay momentos en que la chacota tiene que ser dejada de lado porque hay temas que así lo ameritan ”, señaló la ‘Urraca’.

A juicio de Medina, la canción terminó perjudicando la imagen que Hart había construido con sus primeras declaraciones. La conductora sostuvo que la controversia pudo haber quedado atrás sin recurrir a la burla.

“ Toda esa caballerosidad que mostró se fue al traste al final, no había necesidad de la burla, ya no había necesidad de hacer la cancioncita burlona. Él hubiera cerrado caballerosamente, dignamente, bien puesto, bien hablado, pero ya con la cancioncita estúpida de 50/50, malogró todo aquello que él había logrado hacer ”, expresó Medina.

La ‘Urraca’ también señaló que no todos los conflictos son apropiados para ser abordados desde el humor. En su opinión, las diferencias entre Mario y Korina involucran aspectos de su vida familiar que deberían tratarse con seriedad y no convertirse en motivo de burla.

“ Hay situaciones que requieren cierta dosis de ironía, cierta dosis de ser mordaces, pero hay temas con los que uno no debe jugar. No sé de quién fue la malhadada idea, no cerró bien esa defensa que él hizo ”, añadió.

Pese a sus críticas, Medina aclaró que sí aprobó la primera respuesta de Mario Hart. La conductora resaltó que, en aquella ocasión, el piloto se refirió a Korina con prudencia, evitó descalificarla y reconoció que hubo aspectos de la relación que no funcionaron como esperaban.

“A mí me pareció que todo lo hizo bien, poniendo los puntos sobre las íes y sobre todo con delicadeza, sin ofender a la madre de sus hijos, sin hablar mal de ella, hablando con mucho amor, reconociendo algunos errores en la relación y de pronto...”, refirió.