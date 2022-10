La presentadora Magaly Medina hizo frente a las críticas que reciben las corridas de toros tras acudir a uno de estos eventos en Cajamarca.

La conductora del programa “Magaly TV La Firme”, que viajó a la citada provincia junto a su esposo Alfredo Zambrano, brindó un breve discurso durante una reunión de aficionados a esta polémica actividad.

“Gracias, de verdad, me encanta, soy una provinciana que disfruta todas las costumbres de mi pueblo. No estoy haciendo nada que no haya hecho antes, lo único malo es que eso de ser famosa no la deja a una (...) pasar inadvertida, pero les agradezco el cariño”, comentó.

Posteriormente, frente al mismo público, Medina contó que fue su padre quien le inculcó su interés por las corridas de toros.

“Les agradezco de corazón, muchísimas gracias, solo vengo un poco más a conocer las costumbres de mi tierra, de la tierra que quiero tanto, como ustedes, seguidora de la Virgen del Rosario, de las vírgenes de nuestros pueblos y de las corridas taurinas. Eso me enseñó mi padre desde muy chiquita y yo lo sigo pese a los detractores”, puntualizó.

