Magaly Medina criticó a Yahaira Plasencia por su lenguaje durante una transmisión de Instagram con Diego Zurek. La periodista calificó de “pirañón” su estilo al hablar.

“Si estás con una cámara transmitiendo en vivo para que tus seguidores te vean, entones cuida tu lenguaje porque no estás en privado, no estás conversando solo con tu pata piraña, no es una conversación de a dos... Había más de dos mil personas siguiendo esa conversación”, sostuvo la ‘Urraca’.

También dijo que no le cree cuando dice que “habla así solo con sus amigos”.

Magaly Medina: “Su lenguaje es tan limitado que tiene que hablar así, como una raquetera, como una piraña” (VIDEO)

“No nos hagamos los tontos, seguramente tú siempre hablas así. Yo siento que uno no debe hablar así, yo no habló así con mis amigos, no me imagino hablando así. No sé si siempre ella hablaba así, es que cuando estaba con Jefferson Farfán no hablaba jajajaja. Su lenguaje es tan limitado que tiene que hablar así, como un pata de la esquina, como una raquetera, como una piraña”, agregó.

Recordemos que Yahaira Plasencia respondió a las críticas y aseguró que habla así cuando está en un entorno de confianza con amigos.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Minsa vacunará a poblaciones completas por distritos y provincias