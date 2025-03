El escándalo en torno a Christian Cueva sigue creciendo tras la difusión de un audio en el que el futbolista minimiza a la hija de Pamela López, asegurando que “no era nada” para él, a pesar de haber sido parte de su vida desde que la niña tenía ocho años.

Durante la última emisión de Magaly TV La Firme el 10 de marzo, Magaly Medina reaccionó indignada al escuchar la grabación, calificando las palabras de Cueva como una muestra de falta de valores y empatía.

“Cuando tú te casas con una mujer que tiene hijos, esos hijos pasan a ser parte de tu vida. Si amas a una mujer, amas todo lo que trae consigo. ¿Cómo puedes decirle a una criatura de 17 años que no es nada?”, expresó la conductora con evidente molestia.

Medina advierte a Pamela Franco

Más allá de su indignación, Magaly Medina también envió una fuerte advertencia a Pamela Franco, la actual pareja de Christian Cueva. La periodista insinuó que Franco podría terminar viviendo una situación similar con su hija, dada la forma en que el futbolista ha tratado a la primogénita de López.

“Si lo hizo con una joven que él mismo crió como hija, ¿por qué no lo haría con la hija de Pamela Franco?”, cuestionó Medina.

Para la conductora, este comportamiento demuestra la verdadera personalidad de Cueva, y destacó que sus acciones deben ser una alerta para quienes aún lo defienden.

Audio que generó indignación

El audio, presentado en El Valor de la Verdad, dejó en evidencia la actitud de Cueva hacia la hija de López, quien creció bajo su techo y lo consideraba una figura paterna.

“Tú has estado ahí desde que ella tenía ocho años. Le has dado tu afecto y luego, de repente, le dices que no es nada. ¿Cómo se puede hacer eso?”, criticó la conductora.

Medina concluyó su mensaje resaltando la importancia de asumir responsabilidades cuando se forma una familia con hijos de una relación previa. “Si vas a asumir una relación, asumes todo lo que viene con ella, incluidos los hijos de tu pareja. No puedes simplemente desechar a una persona que ha formado parte de tu vida y de tu hogar”, finalizó.