Durante su programa del pasado viernes, Magaly Medina sorprendió al revelar que volvió a matricularse en la universidad. La conductora hizo el anuncio mientras conversaba con Beto Ortiz.

En la entrevista, Ortiz comentó que está por finalizar el décimo ciclo de su carrera y que ya cuenta con carné universitario. Tras ello, Magaly explicó que tomó la decisión de seguir sus pasos.

“Tú sabes que me he matriculado. Sigo tu ejemplo. Me he copiado. Es que dije, si tú puedes, yo también. Es que los dos hemos crecido sin título. Me han sacado en cara eso. Nos han sacado en cara toda la vida”, afirmó.

Magaly también señaló que anteriormente había postergado ese objetivo, pero ahora planea concluir su formación mediante clases virtuales.

“Sabes, me animaste. Yo lo había postergado y postergado. Pero lo voy a hacer online”, manifestó.