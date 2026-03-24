El último lunes, Magaly Medina decidió lanzar un nuevo adelante de su programa de este martes 24 de marzo, donde nuevamente Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y ‘Francho’ Sierralta estarán el ojo público.
A una semana de difundirse las imágenes en las que aparecen de fiesta con unas mujeres en un yate en Argentina, la periodista invitó a Alejandra Baigorria a no perderse su programa.
“Mañana, en ‘Magaly TV La Firme’, una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del ‘Operativo Argentina’”, se escucha en la promoción del programa.
Luego de ello, la periodista dijo: “Como somos supersticiosos, el ampay no lo pasamos un lunes, sino un martes y por eso, esta información no se la vamos a dar hoy, sino mañana, a una semana de la celebración del ‘Operativo Argentina’”.
Medina se dirigió a la empresaria y expresó su deseo de que, con lo que conocerá mañana, tome la decisión de no retomar su relación con Said Palao.
“Estén atentos, atenta, Alejandra, para que luego no digas que la gente te hizo tomar una decisión. Acá somos personas que hemos vivido un poquito más, que en algún momento no nos hemos querido. Uno puede ser exitoso en los negocios, pero tenemos partes que no hemos sanado y queremos salvar a cada idio*** que se cruza por nuestro camino; ese no es nuestro destino. Ojalá lo de mañana te abra los ojos mejor”, concluyó.