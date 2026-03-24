El último lunes, Magaly Medina decidió lanzar un nuevo adelante de su programa de este martes 24 de marzo, donde nuevamente Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y ‘Francho’ Sierralta estarán el ojo público.

A una semana de difundirse las imágenes en las que aparecen de fiesta con unas mujeres en un yate en Argentina, la periodista invitó a Alejandra Baigorria a no perderse su programa.

“ Mañana, en ‘Magaly TV La Firme’, una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del ‘Operativo Argentina’ ”, se escucha en la promoción del programa.

Luego de ello, la periodista dijo: “Como somos supersticiosos, el ampay no lo pasamos un lunes, sino un martes y por eso, esta información no se la vamos a dar hoy, sino mañana, a una semana de la celebración del ‘Operativo Argentina’”.

Medina se dirigió a la empresaria y expresó su deseo de que, con lo que conocerá mañana, tome la decisión de no retomar su relación con Said Palao.