La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a la actitud que tuvo Janet Barboza al ser criticada en el programa “América Hoy” por una experta en moda.

Cabe mencionar que la presentadora cortó una secuencia tras recibir una baja ‘calificación’ de Nicole Akari en el look que utilizó en la boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano.

Al respecto, Magaly Medina señaló que Barboza aparentaba sentirse “la reina del gallinero” en el mencionado programa de las mañanas.

“Así la han hecho sentir, pobrecita. Que disfrute sus pocos días porque tiene una Ethel que no se le sabe imponer. Eso pasa cuando a las personas les regalan los programas ”, expresó la popular “Urraca”.

Asimismo, la conductora mencionó que a diferencia de Pozo, ella no necesitaba de más co-conductoras como apoyo en su programa. “Para tener gente que ni siquiera respeta. A mí me hacen eso en mi estudio y mañana no aparecen”, indicó.

Edson Dávila bromeó sobre el look que Janet Barboza usó en la preventa de América TV: “Parecía anfitriona”

Todo ocurrió cuando invitaron al experto en belleza Carlos Cacho y al diseñador Yirko Sivirich para opinar sobre los looks de todos los artistas que fueron al mencionado evento. Entre las figuras que aparecieron, pasaron las fotos de todos los conductores de ‘América hoy’.

Cuando le llegó el turno de Janet Barboza, Edson Dávila señaló que: “(Parecía) Selena Quintanilla”. Sin embargo, Carlos Cacho halagó el traje: “Me encantó porque no tienes que mostrar para lucir espectacular. Me gustó mucho Janet”.

TE PUEDE INTERESAR