Magaly Medina aprovechó varios minutos de su programa para referirse a la explicación que dio Janet Barboza en ‘América Hoy’ sobre por qué se sacó de la boca el trozo de pescado que le dieron a probar durante su programa en vivo.

Según explicó la popular ‘Rulitos’, ella sí se comió el trozo de pescado, pero tuvo que sacar una pequeña espina que le había tocado en dicho bocado.

“Tu set de televisión es tu hogar, donde tú te exhibes al público. Acá la única mercachifle en el periodismo de espectáculos eres tú. Ella dice que fue la espinita del pescado, ni siquiera masticó el pescado, sencillamente de forma malcriada se sacó de la boca y lo dejó en un vaso”, comentó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina arremetió contra Janet Barboza, luego de que ella la llamara "carachama". (Foto: Captura ATV)

Asimismo, Magaly Medina reiteró que aunque Janet Barboza intente darse de “fina”, en realidad no tiene modales.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

“Uno hace en su casa televisiva lo que hace en su hogar privado, porque es así. La naturaleza le aflora a las personas. Se las quiere dar de fina, pero no tiene modales, bataclana se quedó. ¡Otro día querrá hacer pila y qué, va a pedir un florero?”, agregó la polémica conductora de televisión.

Finalmente, Magaly Medina minimizó a Janet Barboza y señaló que a la única que le permitió años atrás decirle una serie de calificativos es a Gisela Valcárcel porque ambas estaban en el mismo nivel.

“Pero tú no me llegas ni a los talones, con Gisela hemos estado de tú a tú. Pero ya dejemos de referirnos a esta segundona, porque después se alucina, la pobre que no sabe modales y se quita la comida de la boca para dejarla tirada en cualquier rincón de su casa”, sentenció la comunicadora.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza hace su descargo sobre bocado de carachama

Asegura que sí se comió el pescado.