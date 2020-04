Magaly Medina no se quedó callada y fiel a su estilo arremetió contra Mirella Paz en su programa ‘Magaly TV: La Firme’ por los insultos que la joven ha venido empleando para responder en redes sociales a quienes la critican por sus videos en TikTok.

La excandidata a Miss Perú ha colgado varios clips que ha grabado para la novedosa aplicación en su cuenta de Instagram, pero no a todos sus seguidores les ha gustado y eso provocó que reaccionara de manera agresiva contra ellos.

“Cerebro es lo que te falta a ti payasa! Desalojando y deja de seguirme… Envidiosa!”, “No tienes espejo en tu casa? Un esposo que te diga la verdad? Mostra!”, se puede leer en algunas de las respuestas de Mirella Paz a quienes la cuestionan.

El hecho no pasó desapercibido por la popular ‘Urraca’, quien arremetió contra la también cantante e, incluso, recordó cuando le dijo “vieja payasa” por cuestionar su trabajo como conductora en ‘Mujeres Al Mando’.

“Ella debe avergonzar a todas las misses porque ella ha vuelto (a lanzar insultos) y le ha salido todo lo que no debe salir: la mala educación… Lo que le enseñaron cuando fue miss se le fue a los pies”, dijo inicialmente Medina.

La periodista reconoció que en las redes sociales hay personas que le escriben cosas que no son muy bonitas, pero que eso no es justificación para que ella reaccione así. “Es un nivel feo, horrible, pero no nos vamos a poner boca a boca con las maleducadas... Le dicen de todo pero ella también habla en un lenguaje", señaló.

"En ‘Mujeres Al Mando’ (...) era toda suavecita y hablaba con su vocecita así, y a la hora de la hora, ¿Has visto? (...) Igual hace un tiempo a mí me dijo toda una sarta de adjetivos”, aseveró y finalmente Magaly Medina indicó que aunque Mirella Paz participe en certámenes de belleza seguirá siendo “vulgar”.

“Linda ella, educadísima miss, maravillosa. Ese es su verdadero rostro: la gente tiene un rostro que quiere que nosotros conozcamos y el rostro que de verdad tiene. La mala educación, los pésimos modales, la malcriadez y la vulgaridad... ¡Esa!”, dijo.

"Por más que te pongan cetro, corona, esa no se te va, nunca se le va a ir (lo mal educada) a esta chica. Olvídense, vergüenza para las educadas que concursan en esos (certámenes de belleza)”, sentenció la conductora en su programa que transmite ATV.

