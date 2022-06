Hace unos días, Tilsa Lozano fue invitada al programa En Boca de Todos para comentar sobre la polémica pelea que tuvo Magaly Medina y Jazmín Pinedo. Por ese motivo, la conductora de TV aprovechó el momento y arremetió contra la modelo.

“Supongo que América Televisión se siente un poco amenazada por un canal que ya no solo ha desplazado a Latina en cuestiones de rating, de preferencia, sino que ahora amenaza al canal más grande y poderoso de la televisión nacional”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ hay muchas opinólogas, gente que antes era gente escandalosa, por ejemplo Tilsa Lozano, esta chica conocida por ser la mujer, en una época, más odiada del Perú por haberse convertido en la amante, encima una amante sinvergüenza ¿no? De las que le sacaba cachita a la esposa, de las que siempre estaba jactándose de ser la amante, evidenciando que tenía una relación con un hombre que estaba comprometido y que tenía hijos”.

Maju Mantilla a Magaly: “No voy a entrar en su juego porque yo sí voy a respetar a todos”

Maju Mantilla se tomó unos minutos para responder las críticas de Magaly Medina. Como se recuerda, la figura de ATV cuestionó al programa de América Televisión por haber incomodado a Susy Díaz cuando se encontraba como su invitada para hablar de las acusaciones de agresión de Flor Polo contra Néstor Villanueva.

El primero en enviar un mensaje a Magaly Medina fue Ricardo Rondón, quien le pidió a la periodista que controle sus calificativos. Y tras escucharlo, Maju Mantilla intervino para resaltar que el programa en el que trabaja siempre se trata con respeto a sus invitados, ya sean artistas o personas no públicas.

“Somos un programa familiar, hemos abordado los problemas de los artistas en todo momento, también recibimos a personas no conocidas y siempre los tratamos con respeto y empatía porque se lo merecen”, dijo en un inicio.

“Para mí los insultos, los agravios y descalificaciones me parecen una práctica desesperada de un comunicador, de un periodista o de una persona que tiene a su cargo un programa”, agregó en clara alusión a Magaly Medina.

Previo a terminar con el tema, la exreina de belleza aseguró que no se pondrá en dimes y diretes con la figura de ATV. “De mi parte no es una opción y de mi parte nunca va a recibir eso como respuesta. Yo no voy a entrar a este juego porque yo sí voy a respetar a todos”, concluyó.

