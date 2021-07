Luego de que se diera a conocer que más de 500 policías vienen siendo investigados por buscar información de Jossmery Toledo en la plataforma de la institución, Magaly Medina tuvo duras críticas contra la modelo.

“Cuando una persona dejó de ser policía y se convierte en parte del mundo del espectáculo tenemos que indagar cómo fue esa carrera. Queremos saber por qué abandona una carrera para hacer TikToks en el mundo del espectáculo sin saber cantar, bailar, conducir y hablar tres palabras seguidas y tuvimos acceso a esta información”, sostuvo.

La conductora de Magaly TV la firme remarcó que la participante de “Reinas del show” no logró ascender a suboficial de segunda, además señaló que sufría muchas lesiones.

“Nos pegamos a lo que había en su expediente. Durante cinco años intentó convertirse en suboficial de segunda, pero nunca lo logró. Nunca alcanzó el puntaje requerido durante cinco años. También tuvimos acceso a sus descansos médicos; estaba accidentada toda la vida. Tiene descansos médicos en todos lados. Parece que se la pasaba descanso médico en descanso médico”, dijo.

Eso no fue todo. La “Urraca” calificó la carrera de Jossmery Toledo en la Policía como “mediocre” y sostuvo que las sanciones que recibió tenían relación con el aseo personal.

“También tuvimos acceso a los cursos que nunca hizo, a las faltas y sanciones que tuvo. No alcanzó el puntaje requerido para ser suboficial de segunda. Ella hizo una carrera policial mediocre y eso lo supimos investigando eso. Ahora ya no sale con que es abogada, habrá que ir al Colegio de Abogados para saber si es cierto. No registra nada. Le llamaban la atención y la sancionaban por descuidar el aseo y la presentación personal”, finalizó.